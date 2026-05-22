Garlasco la lezione garantista di Nordio smonta la giustizia-spettacolo | Irrazionale condannare Stasi dopo due assoluzioni

A Garlasco, il ministro della Giustizia ha commentato la decisione di condannare un imputato dopo due assoluzioni, definendola irrazionale. La vicenda giudiziaria ha visto una serie di dubbi e sospetti che si sono susseguiti nel tempo, mantenendo viva l’attenzione su un caso che si protrae da anni. Le indagini sono state lunghe e continuano a generare incertezze, mentre le sentenze si sono susseguite, senza portare a una conclusione definitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Vecchi dubbi. Nuovi sospetti. Eterne indagini. E una certezza: la perplessità sulla Giustizia che si è espressa sul delitto di Garlasco. Un caso che torna a scuotere le fondamenta del nostro sistema giudiziario, non solo per i clamorosi colpi di scena investigativi. Ma per una riflessione di principio che tocca il cuore del garantismo. Intervenendo al Festival dell’Economia di Trento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sollevato un dubbio metodologico monumentale, destinato probabilmente a far discutere. Sicuramente a far riflettere: « Ho sempre pensato che fosse irrazionale condannare una persona che è stata assolta per ben due volte senza rifare ex novo il processo ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, la lezione garantista di Nordio smonta la giustizia-spettacolo: «Irrazionale condannare (Stasi) dopo due assoluzioni» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garlasco, Nordio su Alberto Stasi: "Come si fa a condannare dopo due assoluzioni?"È un'anomalia, il caso Garlasco, frutto di una normativa che dovrebbe essere cambiata. Caso Garlasco, Nordio: “È un paradosso condannare dopo due assoluzioni? Domande chiave Come può una condanna restare valida dopo due sentenze di assoluzione? Chi sono i nuovi sospettati che mettono in dubbio la condanna... Garlasco, il processo infinito allo stato di dirittoIl garantista comincia con una frase fatta apposta per irritare tutti: Nel caso di Garlasco non c’è una sola tragedia, ma almeno tre. La prima è l’omicidio di Chiara Poggi. La seconda è la condanna d ... ilfoglio.it Lezioni da Garlasco? MacchéIl Guardasigilli Carlo Nordio ha cercato di uscire dal bailamme mediatico del festival di Garlasco per porre un problema di sistema: come è possibile che venga condannato un indagato che è già stato a ... ilfoglio.it