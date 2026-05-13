Garlasco Nordio su Alberto Stasi | Come si fa a condannare dopo due assoluzioni?
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato la vicenda giudiziaria legata al caso di Garlasco, sottolineando come sia difficile condannare una persona dopo due assoluzioni. Nordio ha definito questa situazione un'anomalia e ha espresso l’idea che la normativa vigente dovrebbe essere modificata. Ha precisato di non aver mai avuto esperienza di un caso simile nel suo percorso professionale.
È un'anomalia, il caso Garlasco, frutto di una normativa che dovrebbe essere cambiata. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio (ex magistrato), premettendo di “non aver mai visto” qualcosa di simile. Secondo Nordio, c'è una situazione in cui “una persona ha scontato una fortissima.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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