Il caso di Garlasco torna al centro delle discussioni dopo le dichiarazioni del ministro della giustizia, che ha definito paradossale il fatto che una condanna possa rimanere valida dopo due assoluzioni. Si indaga ora su come sia possibile che una sentenza di condanna si mantenga in piedi in presenza di due sentenze di assoluzione. Inoltre, nuovi sospettati emergono nel procedimento, mettendo in discussione la posizione di un imputato già condannato.

? Domande chiave Come può una condanna restare valida dopo due sentenze di assoluzione?. Chi sono i nuovi sospettati che mettono in dubbio la condanna di Stasi?. Perché il sistema italiano permette di ribaltare giudizi già definiti?. Quali falle legislative espongono il rischio di nuovi errori giudiziari?.? In Breve Alberto Stasi condannato dopo due gradi di assoluzione in Corte di Assise e Appello.. Nuove indagini a Roma puntano a un altro sospettato per il delitto di sedici anni fa.. Il dibattito si è tenuto presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale Piersanti Mattarella.. Nordio critica l'integrazione delle prove rispetto al modello giuridico anglosassone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco, Nordio: “È un paradosso condannare dopo due assoluzioni

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