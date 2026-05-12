A Roma, l’avvocato di Sempio sta lavorando con i suoi tecnici su cinque consulenze legali, mentre si attende una nuova perizia psicologica. Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi sono ancora in corso, con i legali che si preparano a presentare ulteriori approfondimenti tecnici. La procura prosegue le attività investigative, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui risultati previsti.

Proseguono le indagini nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. I legali: “Al lavoro con i nostri tecnici su 5 consulenze”. Le intercettazioni e i nuovi elementi sul caso “Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. Sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella fatta dai Racis”. Così l’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato la presenza a Roma dell’indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Il legale ha precisato che la difesa ha recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico, distribuendolo tra i consulenti incaricati, già al lavoro su cinque distinte consulenze tecniche.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, Sempio a Roma: la difesa prepara 5 consulenze e una nuova perizia psicologica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologicaAndrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica.

Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica presso il laboratorio “Genomica”Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica disposta nell’ambito del nuovo sviluppo investigativo sul delitto di Chiara...

Argomenti più discussi: Garlasco, Andrea Sempio arriva a Roma per la perizia psicologica: Sono innocente; Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una perizia psicologica | Smentito dagli amici sulla frequentazione di casa Poggi; Garlasco, Sempio oggi a Roma per una perizia psicologica: Sono innocente, ogni cosa a suo tempo; Garlasco, Sempio a Roma per una perizia psicologica: Ogni cosa a suo tempo.... I legali: Dimostreremo la sua innocenza.

#Garlasco: #AndreaSempio a Roma per la perizia psicologica ?? Il 38enne indagato dalla Procura di Pavia per il delitto di #ChiaraPoggi è arrivato nella capitale per sottoporsi agli accertamenti tecnici e peritali presso il laboratorio Genomica di via Arduin x.com

Caso Garlasco, Sempio: per procura Pavia ha ucciso Chiara Poggi reddit

Delitto di Garlasco, avvocato di Stasi: Sua condanna più grande errore giudiziario della storia italiana, Sempio a Roma per la perizia psicologica. Le news in direttaAndrea Sempio è arrivato a Roma per la perizia psicologica dopo la svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco, per il quale il 38enne è indagato ... fanpage.it