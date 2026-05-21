Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio era a casa con lui nel giorno in cui si sono verificati i fatti che hanno coinvolto Chiara Poggi. Ha aggiunto che crede nella innocenza di Andrea e ha definito l’accaduto come una vigliaccata. La famiglia continua a sostenere la tesi della non colpevolezza e ha ribadito la loro convinzione durante un'intervista. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle verifiche o alle prove in corso.

«Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata». Parla al Tg1 delle 13.30 il padre di Andrea Sempio che urla l’innocenza del figlio. Il nuovo alibi L'uomo fornisce un nuovo albi all'indagato: «Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. E' quello che ci sostiene. Mio figlio non c'entra niente, questa è una vigliaccata. Di chi, non lo posso sapere. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Stava a casa sua con me», ha ribadito. Le mosse della difesa Intanto sono attese a breve, già per domani, le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta che la Procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio fornisce un nuovo alibi: «Mio figlio è innocente, quel giorno era a casa con me»

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