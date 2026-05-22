Il ministro della Giustizia ha detto di non voler commentare le decisioni dei giudici in merito a un caso giudiziario di Garlasco, dove una persona è stata assolta due volte. Ha aggiunto che, pur essendo ex magistrato, non si permette di giudicare le scelte dei colleghi. La sua dichiarazione si riferisce alla condanna di un imputato in un procedimento che ha visto diversi passaggi e decisioni da parte delle corti. La vicenda ha suscitato attenzione nel panorama giudiziario locale.

Garlasco (Pavia), 22 maggio 2026 – “Come ministro della Giustizia, e anche come ex magistrato, non mi permetterei mai di dare giudizi su quello che sta facendo un giudice o su quello che è stato fatto dai giudici”. Carlo Nordio torna sul caso Garlasco in un'intervista del direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, registrata nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento. E ribadisce quanto detto pochi giorni fa a margine del convegno “Proteggere chi protegge: azioni di supporto psicologico per il Corpo di polizia penitenziaria” a Roma. "Mi sono sempre limitato a fare delle dichiarazioni di principio e in questo caso, Garlasco o non Garlasco,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, il ministro Nordio insiste: “Irrazionale condannare una persona che è stata assolta due volte”

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