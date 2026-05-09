Dopo quasi vent'anni dalla morte di una giovane donna in un piccolo paese, il caso Garlasco torna sotto i riflettori con una nuova pista investigativa che coinvolge due persone. La riapertura del procedimento solleva anche un tema relativo ai limiti della psicologia nel determinare la colpevolezza, sottolineando come le valutazioni mentali siano solo uno degli aspetti considerati in un procedimento giudiziario.

La riapertura del caso Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, riporta al centro non solo una nuova ipotesi investigativa, ma anche una questione più profonda: il modo in cui la mente umana reagisce a eventi emotivamente critici. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Femia, psicoterapeuta e psicodiagnosta dell’Apc, che ha tracciato un profilo di Alberto Stasi e Andrea Sempio, non mancando di evidenziare la necessità di rimanere garantisti. Che idea si è fatto di questa vicenda? Leggi anche Il caso Garlasco e il rischio che si creino altri "mostri", dimenticando il ragionevole dubbio della Costituzione. Garlasco, choc nelle carte. Il Tg1: Marco Poggi «ostile» con gli inquirenti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Garlasco, tra Stasi e Sempio: non è la psicologia che può condannare una persona

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

Notizie correlate

Cosa succede se sia Stasi che Sempio vengono giudicati non colpevoli: “Il caso Garlasco può restare irrisolto”Se sia Alberto Stasi che Andrea Sempio venissero giudicati non colpevoli, dopo 19 anni il delitto di Chiara Poggi resterà irrisolto? Verrà aperta una...

Delitto di Garlasco, la nuova perizia che può cambiare il destino di Sempio e StasiSempio o Stasi? La nuova perizia sul delitto di Garlasco mette in discussione i 23 minuti e riaccende il dibattito giudiziario Sempio o Stasi? Sempio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pista; Garlasco, Andrea Sempio e le nuove prove: il dossier completo; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu; Il caso Garlasco preso sul serio - Appunti.

Caso Garlasco, gli errori e le omissioni: dalla condanna di Stasi alla nuova pistaLa parola fine sul Caso Garlasco ancora è lungi dall'essere scritta. Anche se si arriva a nuova sentenza, se quello che non tornava viene messo nella casellina giusta, resterà forse per sempre un caso ... msn.com

Caso Garlasco, intrecci e responsabilità tra Alberto Stasi, Andrea Sempio e la vittima Chiara PoggiOmicidio di Chiara Poggi a Garlasco: cosa è successo e perché conta Il 13 agosto 2007 la 26enne Chiara Poggi viene trovata senza vita nella villetta d ... assodigitale.it

Caso Garlasco, l'intercettazione di mamma Sempio: "Qui ci sono più testimoni che abitanti..." x.com