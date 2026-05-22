Garlasco il legale di Alberto Stasi | Infangato da Cappa nessuna paura nel difendermi

Un avvocato di Garlasco ha commentato la riapertura delle indagini sul caso, affermando di sentirsi rassicurato e pronto a difendersi. Ha dichiarato che, dopo un anno e mezzo, vede questa come un’opportunità per fare chiarezza sui fatti, sottolineando che i dettagli parleranno da soli. Ha inoltre criticato un altro soggetto coinvolto, accusandolo di averlo infangato, e ha aggiunto di non provare paura nel confrontarsi con le nuove verifiche delle autorità.

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Le parole di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata da Stefania Cappa alla Procura di Milano "Dopo la notizia della riapertura delle nuove indagini su Garlasco, oggi per me è il giorno più bello nell'ultimo anno e mezzo, il giorno in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole, i fatti parlano". Lo ha detto Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, intervistato da Milo Infante a Ore 14 Sera in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata da Stefania Cappa alla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, il legale di Alberto Stasi: "Infangato da Cappa, nessuna paura nel difendermi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco, il giallo delle scarpe di Alberto Stasi: chi chiede la nuova analisi Sullo stesso argomento Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi: diffamazione e associazione a delinquereMilano, 21 maggio 2026 - Dopo la valanga di querele, sarebbero un centinaio, presentate dai legali della famiglia Cappa contro giornalisti, blogger,... Elisabetta Aldrovandi, chi è la nuova avvocata del team legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco?Torna a far discutere il caso Garlasco e, mentre l’attenzione mediatica si riaccende attorno ad Alberto Stasi, cresce anche la curiosità su chi è... Stefania Cappa ha denunciato il legale di Alberto Stasi e altre due persone dopo nuove dichiarazioni sul caso #Garlasco. Nel fascicolo della Procura di Milano compaiono accuse di diffamazione e calunnia legate anche agli scavi di Tromello. x.com Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit Garlasco, Stefania Cappa denuncia l’avvocato De Rensis, il maresciallo Marchetto e la iena De GiuseppeL’avvocato Antonio Marino, legale della famiglia Cappa, spiega che la denuncia è stata redatta avvalendosi delle risultanze di un’attività di investigazione svolta da una società investigativa ... tpi.it Garlasco, il legale di Alberto Stasi: Infangato da Cappa, nessuna paura nel difendermiLe parole di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata da Stefania Cappa alla Procur ... ilgiornale.it