Elisabetta Aldrovandi chi è la nuova avvocata del team legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco?

Elisabetta Aldrovandi è la nuova avvocata del team legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco. La sua nomina ha attirato l’attenzione dei media, mentre il procedimento giudiziario per l’uccisione di una giovane donna riprende a occupare le pagine dei giornali. Aldrovandi si è unita alla difesa del 41enne, che è coinvolto nel procedimento giudiziario.

Torna a far discutere il caso Garlasco e, mentre l’attenzione mediatica si riaccende attorno ad Alberto Stasi, cresce anche la curiosità su chi è Elisabetta Aldrovandi, l’avvocata entrata nel team legale che segue il 41enne. Il suo nome compare infatti nel nuovo capitolo mediatico legato alla vicenda giudiziaria che, da anni, continua a dividere l’opinione pubblica. Negli ultimi mesi, infatti, la figura dell’ex studente della Bocconi è tornata al centro di commenti, accuse e ricostruzioni online, spesso accompagnate da contenuti ritenuti offensivi o non corrispondenti ai fatti. Ma chi è Elisabetta Aldrovandi, qual è il suo percorso professionale e di cosa si occuperà nel team legale che segue Alberto Stasi? La nuova legale di Alberto Stasi ha una carriera ben consolidata alle spalle nel campo del diritto civile e non solo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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