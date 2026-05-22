Garlasco il legale di Alberto Stasi | Infangato da Cappa nessuna paura nel difendermi Lei minaccia querela

Dopo la comunicazione della riapertura delle indagini su Garlasco, il legale di Alberto Stasi ha dichiarato che si tratta del momento più positivo degli ultimi diciotto mesi, sottolineando che finalmente si potrà fare chiarezza sui fatti. Ha aggiunto che, nonostante le minacce di querela da parte di un’altra persona coinvolta, non prova timore nel difendersi pubblicamente. La dichiarazione si concentra sulla speranza di fare luce sulla vicenda, lasciando intendere che i dettagli saranno chiariti nel corso delle nuove indagini.

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Le parole di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata da Stefania Cappa alla Procura di Milano "Dopo la notizia della riapertura delle nuove indagini su Garlasco, oggi per me è il giorno più bello nell'ultimo anno e mezzo, il giorno in cui finalmente si potrà chiarire qualcosa, che poi ognuno interpreterà come vuole, i fatti parlano". Lo ha detto Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, intervistato da Milo Infante a Ore 14 Sera in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e della calunnia presentata da Stefania Cappa alla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, il legale di Alberto Stasi: "Infangato da Cappa, nessuna paura nel difendermi". Lei minaccia querela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto di Garlasco. ALBERTO STASI infangato nella dignità personale. Sullo stesso argomento Garlasco, il legale di Alberto Stasi: "Infangato da Cappa, nessuna paura nel difendermi"Le parole di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, in merito alla denuncia per istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione e... Stefania Cappa denuncia il legale di Alberto Stasi: diffamazione e associazione a delinquereMilano, 21 maggio 2026 - Dopo la valanga di querele, sarebbero un centinaio, presentate dai legali della famiglia Cappa contro giornalisti, blogger,... Garlasco, il legale di Alberto Stasi: Infangato da Cappa, nessuna paura nel difendermi [Il Giornale] #garlasco @garlasconews x.com Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit Garlasco in Tv, gli inquirenti ribaltano tutto: le impronte di Alberto Stasi in bagno non lo condannano. PerchéSecondo la ricostruzione del Ris il killer non utilizzò il lavandino: stasera le ultime news a Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi in prima serata su Rete 4 ... libero.it Garlasco, l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa: Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di StasiL’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul ... fanpage.it