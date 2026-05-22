In un procedimento giudiziario relativo al caso di Chiara Poggi, un uomo ha espresso chiaramente che non intende chiedere scusa a causa di una situazione che attribuisce alla responsabilità di un altro soggetto. La discussione si è incentrata sulla difesa del figlio da parte di un familiare, con il coinvolgimento di altre persone che sono state chiamate in causa nel confronto legale. La vicenda continua a suscitare attenzione tra gli addetti ai lavori, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi passaggi processuali.

Nuove durissime tensioni scuotono i protagonisti del giallo di Garlasco. Il 22 maggio, nel corso della trasmissione La Vita in diretta, è intervenuto Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’uomo ha espresso tutta la propria rabbia per il coinvolgimento del figlio, puntando il dito contro il condannato in via definitiva: “Mio figlio dal 2016 è dentro questa storia per Stasi, prima in concorso, ora da solo. Noi stiamo lottando per cose di Stasi”. Giuseppe Sempio contro Stasi e sua mamma Giuseppe Sempio ha ribadito con assoluta fermezza la totale estraneità del figlio rispetto al delitto, descrivendo il pesante dramma familiare vissuto in questi anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giuseppe Sempio contro Stasi e sua mamma: "In questa situazione per colpa sua, non chiedo scusa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, il giudice che scagionò Stasi: «L'ho assolto per i troppi dubbi»

Sullo stesso argomento

Garlasco, la reazione di Alberto Stasi e di sua madre alle nuove accuse contro Sempio: rivelazioni dei legaliI pm di Pavia hanno cambiato il capo d’incolpazione: ora Andrea Sempio, per il delitto di Garlasco, è accusato di omicidio volontario aggravato da...

Leggi anche: Caso Garlasco, Sempio: “Stasi carnefice, sua condanna non è ingiusta”

Giuseppe #Sempio difende il figlio Andrea sul caso #Garlasco: È innocente, viviamo un calvario da un anno e mezzo. A Storie Italiane il padre dell’indagato per l’omicidio di Chiara #Poggi respinge ogni accusa: Violento? Non se ne parla neanche x.com

Garlasco, Stefania Cappa denuncia Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, l'inviato de Le Iene, Alessandro Di Giuseppe, e l'ex maresciallo Marchetto reddit

Garlasco, papà di Andrea Sempio: Vogliono mandarlo in carcere al posto di Stasi | Niente scuse alla madreGarlasco, il padre di Andrea Sempio all'attacco della nuova indagine e di Alberto Stasi: Non devo chiedere scusa a sua madre per le lettere ... ilsussidiario.net

Garlasco, Giuseppe Sempio padre di Andrea difende il figlio al Tg1: Non ha ucciso Chiara Poggi, era con meGiuseppe Sempio, padre di Andrea, ha parlato al Tg1 sostenendo l'innocenza del figlio: la mattina del delitto di Garlasco era a casa con me ... virgilio.it