Caso Garlasco Sempio | Stasi carnefice sua condanna non è ingiusta

Andrea Sempio, coinvolto nell'inchiesta della procura di Pavia, ha definito l’accusato come un

(Adnkronos) – "Carnefice". Così Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha risposto in un'intervista in onda questa sera a 'Dritto e rovescio' su Retequattro alla domanda se Alberto Stasi, condannato in via definitiva per quello stesso delitto, sia una vittima o un carnefice. Nonostante non abbia "visto.

