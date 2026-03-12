Caso Garlasco Sempio | Stasi carnefice sua condanna non è ingiusta

Andrea Sempio, coinvolto nell'inchiesta della procura di Pavia, ha definito l’accusato come un

(Adnkronos) – "Carnefice". Così Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha risposto in un'intervista in onda questa sera a 'Dritto e rovescio' su Retequattro alla domanda se Alberto Stasi, condannato in via definitiva per quello stesso delitto, sia una vittima o un carnefice.

