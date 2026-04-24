Garlasco l' avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene | Operazione spazzatura

Un avvocato ha risposto alle accuse rivolte a lui e a un collega, chiamando l’operazione dei media “spazzatura”. Un esposto depositato in Procura a Milano critica la gestione delle testimonianze e mette in discussione alcune dichiarazioni rese durante le trasmissioni. La vicenda riguarda le modalità di presentazione dei fatti e le modalità di comunicazione adottate dai media coinvolti. La questione è ora al centro di un’attenzione giudiziaria.

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, ma stavolta non per i risultati delle indagini. Una giornalista televisiva ha presentato un esposto, tramite lo studio legale Gasperini-Fabrizi, alla Procura generale di Milano che chiama in causa l’avvocato Antonio De Rensis e il reporter de Le Iene Alessandro De Giuseppe. La tesi contenuta nel documento di venti pagine è che i due avrebbero provato a “orientare” i contenuti mediatici delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dirette dalla Procura di Pavia. Il legale di Alberto Stasi ha parlato di “operazione spazzatura”, mentre la vicenda resta al vaglio degli inquirenti. Cosa emerge...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, l'avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene: "Operazione spazzatura" GARLASCO - CHE FINE HA FATTO IL SERVIZIO DELLE IENE DIAMO UNA RISPOSTA CONCRETA E PRECISA - NEWS Notizie correlate Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: “Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire Stasi”“L’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi”. Caso Garlasco: l’avvocato De Rensis sfida i potenti dopo le minacce? Cosa sapere L'avvocato De Rensis denuncia ai Carabinieri minacce ricevute per la difesa di Alberto Stasi. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Garlasco, l'autrice dell'esposto: De Rensis orienta indagini e tv; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, l’enigma degli audio rubati: Pressioni per deviare le indagini; Mattino Cinque: Garlasco, parla l'avvocato di Sempio Liborio Cataliotti Video. Cosa c’è nell’esposto su Garlasco: foto, chat, audio e l’ipotesi di pressioni per indirizzare le indagini su SempioL’esposto presentato a Milano si basa su alcuni materiali raccolti da una giornalista relativi a presunte pressioni esercitate nel tentativo di indirizzare ... fanpage.it Delitto Garlasco, l’avvocato De Rensis: Esposto contro di me? Operazione spazzatura per colpire StasiL’esposto contro di me è un’operazione spazzatura, volevano colpire come primo obiettivo Stasi. Lo ha detto Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ... lapresse.it Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia. L'incontro di oggi 24 aprile tra la procuratri - facebook.com facebook Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi sufficienti a sostegno della loro tesi. Oggi l'incontro tra il procuratore di Pavia e la pg Nanni. Intanto, l'avvocato De Rensis a Ore 14 Sera: “Esposto contro di me Operazione spazzatura”. #garlasco x.com