Garlasco l' avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene | Operazione spazzatura

Da virgilio.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato ha risposto alle accuse rivolte a lui e a un collega, chiamando l’operazione dei media “spazzatura”. Un esposto depositato in Procura a Milano critica la gestione delle testimonianze e mette in discussione alcune dichiarazioni rese durante le trasmissioni. La vicenda riguarda le modalità di presentazione dei fatti e le modalità di comunicazione adottate dai media coinvolti. La questione è ora al centro di un’attenzione giudiziaria.

Il caso Garlasco torna a far parlare di sé, ma stavolta non per i risultati delle indagini. Una giornalista televisiva ha presentato un esposto, tramite lo studio legale Gasperini-Fabrizi, alla Procura generale di Milano che chiama in causa l’avvocato Antonio De Rensis e il reporter de Le Iene Alessandro De Giuseppe. La tesi contenuta nel documento di venti pagine è che i due avrebbero provato a “orientare” i contenuti mediatici delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dirette dalla Procura di Pavia. Il legale di Alberto Stasi ha parlato di “operazione spazzatura”, mentre la vicenda resta al vaglio degli inquirenti. Cosa emerge...🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, l'avvocato De Rensis replica alle accuse a lui e De Giuseppe delle Iene: "Operazione spazzatura"

GARLASCO - CHE FINE HA FATTO IL SERVIZIO DELLE IENE DIAMO UNA RISPOSTA CONCRETA E PRECISA - NEWS

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