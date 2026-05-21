garlasco stefania cappa denuncia de rensis per istigazione a delinquere

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha depositato una denuncia contro Antonio De Rensis, che rappresenta uno dei difensori di Alberto Stasi. La denuncia riguarda presunte azioni di istigazione a delinquere. La notizia si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge diversi soggetti legati alla vicenda di Garlasco. Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte degli interessati. La vicenda prosegue nel suo iter legale senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, ha presentato una denuncia nei confronti di Antonio De Rensis, uno dei difensori di Alberto Stasi. Oltre al legale la denuncia è stata presentata nei confronti dell’inviato del programma ‘Le Iene’, Alessandro De Giuseppe, autore di numerosi servizi televisivi sul delitto di Garlasco e dell’ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, l’ex maresciallo Francesco Marchetto. La denuncia, anticipata da Il Giornale, è stata presentata attraverso uno dei legali di famiglia, l’avvocato Antonio Marino, e all’interno si contesta il reato di istigazione a delinquere finalizzato alla diffamazione e... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto di Garlasco, Stefania Cappa querela De Rensis lavvocato di Alberto Stasi

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