Gargano stop alla strada abusiva | la Soprintendenza ritira il parere su Baia Zaiana

La Soprintendenza ha revocato il parere relativo a Zaiana, la baia del Gargano interessata dalla costruzione di una strada realizzata senza autorizzazioni. La zona, nota per il suo paesaggio naturale, ha subito modifiche dopo l’intervento non autorizzato. La decisione arriva in seguito alla richiesta di riconsiderare le autorizzazioni precedenti, e si inserisce in un procedimento finalizzato a tutelare l’ambiente e il rispetto delle normative vigenti. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali ulteriori interventi o sanzioni.

La soprintendenza ha fatto un passo indietro su Zaiana, la baia garganica di Peschici che ha subito una trasformazione del paesaggio naturalistico con la creazione di una strada realizzata abusivamente. Difatti, con un provvedimento in autotutela, l'arch. Anita Guarnieri ha ritirato l'atto che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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