Il WWF Foggia ha inviato una lettera aperta rivolta al Presidente della regione, chiedendo attenzione per Baia Zaiana, una località situata nel comune di Peschici. La missiva evidenzia preoccupazioni riguardo a possibili interventi di sviluppo che potrebbero alterare l’ecosistema locale. La richiesta si concentra sulla tutela dell’ambiente e sulla necessità di rispettare le normative vigenti in materia di tutela ambientale.

Gentilissimo Presidente Ing. Antonio De Caro,Gentilissimo Commissario Avv. Raffaele Di Mauro, Scriviamo per chiederVi un intervento urgente, deciso e definitivo a tutela di Baia Zaiana, situata a Peschici all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Questa baia, riconosciuta come una delle più affascinanti e selvagge della costa adriatica pugliese, è da oltre un decennio vittima di un continuo e inaccettabile sventramento ambientale. La storia delle aggressioni a Baia Zaiana ha radici lontane. Già tra il 2011 e il 2013 si assisteva ai primi lavori abusivi con lo spianamento delle dune, l'apertura illegale di una strada sul costone roccioso e, in seguito, la realizzazione di una scalinata in cemento armato, portali, catene e un parcheggio sul pianoro sovrastante, realizzati in assenza di permessi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lettera aperta: Appello per Baia Zaiana (Peschici)

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