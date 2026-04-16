Europa Verde Foggia ha annunciato una linea dura riguardo alle attività svolte a Baia Zaiana, chiedendo una tolleranza zero contro comportamenti illeciti. La formazione politica invita le autorità a intervenire con decisione per far rispettare le norme e ripristinare la legalità nella zona. La questione è stata sollevata pubblicamente attraverso una nota ufficiale, che sottolinea l’esigenza di un intervento immediato e deciso.

EUROPA VERDE FOGGIA: SU BAIA ZAIANA TOLLERANZA ZERO. LA POLITICA RICONQUISTI IL PRIMATO DELLA LEGALITÀ. La vicenda di Baia Zaiana, a Peschici, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, rappresenta una ferita aperta per l’intero territorio e per chiunque abbia a cuore la tutela dell’ambiente. Europa Verde Foggia esprime profonda preoccupazione per il reiterarsi di interventi e la persistenza di situazioni che, nel corso degli anni, hanno alterato uno dei tratti di costa più belli e fragili della Puglia. “Quanto sta accadendo a Baia Zaiana non è solo una questione di abusi edilizi, pur gravi,” dichiara l’avv. Innocenza Starace, co-portavoce provinciale di Europa Verde Foggia, “ma è il sintomo di una gestione miope e pericolosa del territorio costiero, dove, troppo spesso, la politica ha abdicato al proprio ruolo di garante del bene comune.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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