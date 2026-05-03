Gare remiere | Memorial Lubrani-Meoni | vince il Borgo Cappuccini davanti a Venezia e Labrone FOTO

Da livornotoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 4 maggio si è disputata la gara remiera del Memorial Lubrani-Meoni, che si è svolta tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine. Il Borgo Cappuccini si è aggiudicato la vittoria, superando Venezia e Labrone nella classifica finale. La competizione ha coinvolto diverse imbarcazioni, con i partecipanti impegnati in una prova che si è svolta nello specchio d'acqua indicato.

Il Borgo Cappuccini vince l'edizione 2026 del memorial Lubrani-Meoni. Un trionfo a tinte bianconere quello maturato nella tarda mattinata di domenica 4 maggio, in occasione della gara che si è svolta nello specchio d'acqua tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine. Un evento che ha unito.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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