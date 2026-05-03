Gare remiere | Memorial Lubrani-Meoni | vince il Borgo Cappuccini davanti a Venezia e Labrone FOTO

Nella giornata di domenica 4 maggio si è disputata la gara remiera del Memorial Lubrani-Meoni, che si è svolta tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine. Il Borgo Cappuccini si è aggiudicato la vittoria, superando Venezia e Labrone nella classifica finale. La competizione ha coinvolto diverse imbarcazioni, con i partecipanti impegnati in una prova che si è svolta nello specchio d'acqua indicato.