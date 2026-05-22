Dopo aver partecipato all’ultima edizione di Amici, il cantante Gard si prepara a pubblicare il suo primo EP intitolato “Lividi”, disponibile a partire dal 22 maggio sia in formato fisico che sulle piattaforme digitali. Durante un’intervista, ha raccontato di aver ricevuto parole di insulti che lo facevano sentire diverso e di aver ricevuto consigli da parte di Maria De Filippi, che gli avrebbe detto di non cambiare mai. La sua esperienza nel talent show ha lasciato un segno nel percorso artistico.

Dopo aver conquistato il pubblico durante l’ultima edizione di Amici, il cantante Gard è pronto a fare il suo debutto discografico con l’ EP “Lividi”, in uscita venerdì 22 maggio in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali. 6 tracce, tra cui i quattro singoli già presentati ad Amici – Lacrime Di Fango, Dimmi Che Mi Vuoi, Inferno e Precipitando – e due inediti, che aprono e chiudono l’EP: Lasciami Gridare e Un Passo. Un lavoro che porta con sé e conferma l’ispirata penna del cantautore e della sua vena elettro-pop, alimentata durante i mesi di lavoro svolti all’interno della scuola, una carta d’identità musicale che mette in luce la sua versatilità e la sua forte identità vocale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gard di Amici 25: “Mi davano del diverso. Maria De Filippi mi diceva di non cambiare mai” – Intervista

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