“Amici di Maria De Filippi” corre verso la Finalissima. Durante la settima puntata, andata in onda ieri sabato 2 maggio su Canale 5, il cerchio si stringe dopo l’eliminazione doppia tra tre cantanti Riccardo, Gard e Lorenzo, alla sua terza nomination consecutiva. A salvarsi è Lorenzo. Naturalmente non sono mancati i colpi di scena e, ancora una volta, a tenere banco sono i professori e i giudici. In particolare durante lo scontro tra i ballerini Emiliano ed Alessio, Alessandra Celentano ha provocato direttamente la giudice Elena D’Amario che ha votato: “Sono stata obiettiva anche se è molto difficile. Alessio, secondo me, è stato più a fuoco”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non capisci niente, sei ignorante”: ad Amici 25 Emanuel Lo attacca Alessandra Celentano poi sviene (per finta). Maria De Filippi: “Mi è preso un colpo!”. Doppia eliminazione: Gard e Riccardo

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Amici 25, Alessandra Celentano attacca Anna Pettinelli: Sei una copiona, scintille al SeraleScintille al Serale di Amici 25 tra Alessandra Celentano e Anna Pettinelli: volano accuse durante il guanto rock Gard vs Lorenzo. mondotv24.it

"Tu non capisci niente del nostro mondo, sei ignorante". Scontro ad AMICI tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. La maestra non ci sta e risponde a tono - facebook.com facebook