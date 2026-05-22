gara regionale la canottieri orbetello brilla nel lago di chiusi

La Canottieri Orbetello ha partecipato alla gara regionale sul Lago di Chiusi, conquistando in totale quattro medaglie d’oro, tre d’argento e tre di bronzo. La competizione ha visto coinvolti diversi atleti della società, che si sono confrontati in varie categorie. La manifestazione si è svolta lungo le acque del lago, attirando partecipanti da diverse regioni. I risultati ottenuti testimoniano la presenza di un team attivo e competitivo nel panorama del canottaggio locale.

La Canottieri Orbetello trionfa alla gara regionale del Lago di Chiusi con quattro ori, tre argenti e tre bronzi. La società lagunare si è resa protagonista nelle acque del lago senese in una gara valida per la classifica nazionale Montù-Aloja. La società lagunare si è presentata alla manifestazione con un numeroso gruppo di equipaggi, ottenendo risultati di grande prestigio e confermando ancora una volta la qualità del proprio vivaio e della squadra senior. Questo il medagliere conquistato dalla Canottieri Orbetello: primo posto per Gianluca Santi e Dino Pari — Doppio Senior; primo posto per Gianluca Santi, Marco Casetta, Dino Pari e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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