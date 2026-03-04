Canottieri Thàlatta protagonista al Lago Poma | tre ori e un bronzo alla prima regata regionale

Al Lago Poma di Partinico si è conclusa la prima regata regionale di canottaggio del fine settimana, con la partecipazione di diverse società provenienti da tutta la regione. La Canottieri Thàlatta ha conquistato tre medaglie d’oro e un bronzo durante questa prima prova della stagione agonistica. La competizione ha coinvolto numerosi atleti e ha rappresentato l’avvio ufficiale delle gare in corso.

La compagine della società Canottieri Thàlatta, guidata dall'allenatore Davide Giardina, ha raccolto i frutti del lavoro fatto, con sacrificio e costanza, nei mesi precedenti. Particolarmente emozionante la finale del quattro di coppia master femminile di Ilaria Bertassello, Flavia Calabrò e Fortunata Grasso misto con l'atleta della Lni Siracusa Carmela D'Aquila conclusa con uno sprint deciso negli ultimi metri che ha strappato applausi al pubblico presente sulle rive. Ottime anche le prove dei giovani atleti, si è distinto in particolar modo Francesco De Leo, che conquistando il bronzo nel singolo under 17 maschile ha confermato l'ottimo momento di forma.