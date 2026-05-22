Gallerie d' Italia apertura straordinaria serale per la Notte dei musei

Le Gallerie d'Italia parteciperanno alla Notte Europea dei Musei con un'apertura straordinaria serale prevista per sabato 23 maggio. L'iniziativa permette ai visitatori di accedere alle esposizioni oltre gli orari abituali, offrendo un'opportunità in più per scoprire le opere presenti nelle sale. La manifestazione si svolge in diverse città europee e coinvolge numerosi istituti culturali che resteranno aperti fino a tarda sera. L'evento è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale notturna.

Arezzo, 22 maggio 2026 – Le Gallerie d'Italia aderiscono alla Notte Europea dei Musei con un'apertura serale straordinaria sabato 23 maggio. Le sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, polo museale di Intesa Sanpaolo, saranno aperte dalle 20 alle 24 con ingresso a un euro per tutti i visitatori. A Milano sarà possibile visitare le collezioni permanenti, ospitate in tre palazzi storici, con un itinerario dedicato all'Ottocento che si apre con i bassorilievi in gesso di Antonio Canova, di proprietà della Fondazione Cariplo, e si conclude con quattro opere di Umberto Boccioni. A Napoli è aperta la nuova mostra "OBEY: Power to the peaceful", dedicata all'artista statunitense Shepard Fairey, in arte OBEY, e curata da Giuseppe Pizzuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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