Roma torna la Notte dei Musei 2026 | apertura straordinaria fino alle 2

Sabato 23 maggio, in occasione della Nuit Européenne des Musées, i musei di Roma saranno aperti fino alle 2 di notte, offrendo un'apertura straordinaria. Questa iniziativa riguarda diversi istituti culturali della città, che resteranno aperti in orari prolungati rispetto alla consueta chiusura serale. La Notte dei Musei 2026 si svolge in parallelo con l’evento europeo e prevede l’ingresso gratuito o con tariffe ridotte.

“La grande trasformazione di Roma passa anche dalla cultura e da iniziative come ‘La Notte dei Musei di Roma’. È una trasformazione che coinvolge le strutture museali romane che in questi primi mesi hanno fatto registrare un numero di visitatori molto importante, a testimoniare l’apprezzamento di romane e romani per la proposta culturale, e che coinvolgerà anche associazioni, enti, società e altri soggetti che arricchiranno le opportunità culturali per la cittadinanza. Siamo felici di poter confermare una disseminazione culturale che mescola i linguaggi e vuole parlare a tutti, perché la cultura è un bene comune” – dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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