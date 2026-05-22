Gallarate aggressione per un furto | barista e vicini colpiti da 4 giovani

A Gallarate, un episodio di violenza si è verificato in seguito a un tentativo di furto, coinvolgendo un barista e alcuni vicini. Quattro giovani sono stati coinvolti nell'aggressione, mentre altri tre complici sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Durante il pestaggio, alcuni vicini sono intervenuti per cercare di fermare la rissa, anche se i dettagli su come siano riusciti a intervenire non sono ancora chiari. Le indagini sono in corso per identificare tutti i responsabili.

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?? Punti chiave Come hanno fatto i vicini a intervenire durante il pestaggio? Chi sono gli altri tre complici che sono riusciti a fuggire? Perché il ventenne identificato era già noto alle forze dell'ordine? Cosa accadrà ora alla sicurezza del quartiere Madonna in Campagna??? In Breve Aggressione avvenuta giovedì 21 maggio tra le ore 19 e le 21 a Gallarate. Pizzaiolo e figlio feriti durante il tentativo di soccorso nel quartiere Madonna in Campagna. Identificato un ventunenne marocchino già . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallarate, aggressione per un furto: barista e vicini colpiti da 4 giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dolo, aggressione in ospedale: tre operatori colpiti da un pazienteUn giovane ricoverato per una ferita al setto nasale ha trasformato il fine settimana nel pronto soccorso dell’Ospedale di Dolo in un teatro di... Aggressione in centro a Catania: sei minorenni colpiti da misura cautelareIl provvedimento nasce dall’inchiesta sull’aggressione avvenuta nella notte del 3 gennaio 2026 nei pressi di piazza Stesicoro, nel cuore di Catania,... Barista aggredito dopo un furto: rapina impropria a Gallarate, marocchino identificatoIl tentativo di recupero della merce avrebbe innescato un inseguimento, seguito da un pestaggio ai danni del barista, raggiunto all’esterno del locale (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Basta bere, ma i quattro irrompono nel locale a Gallarate e trasformano il furto in rapina: parla il barista aggreditoMadonna in Campagna, violenta aggressione dopo una serata alcolica un 29enne ed altri esercenti picchiati dopo il furto di una scatola di accendini. La Polizia identifica un 21enne, caccia ai complici ... varesenews.it