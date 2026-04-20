Nel fine settimana, presso il pronto soccorso di Dolo, un giovane ricoverato per una ferita al setto nasale ha aggredito tre operatori sanitari. L’uomo ha colpito gli operatori durante le cure e le operazioni di sicurezza, causando loro ferite. L’episodio ha provocato una reazione immediata da parte delle forze dell’ordine. Sono in corso indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un giovane ricoverato per una ferita al setto nasale ha trasformato il fine settimana nel pronto soccorso dell’Ospedale di Dolo in un teatro di violenza, ferendo tre operatori impegnati nelle cure e nella sicurezza. L’aggressione è scoppiata quando l’uomo, giunto in struttura dopo una rissa, ha perso il controllo colpendo con calci, percosse e sputi un’infermiera, un autista del Suem e una guardia addetta al presidio dell’area. L’impatto sulla sicurezza del personale sanitario. Le conseguenze fisiche riportate dai tre professionisti coinvolti non sono state gravi, ma l’episodio mette in luce la vulnerabilità di chi opera nei reparti d’urgenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolo, aggressione in ospedale: tre operatori colpiti da un paziente

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