Aggressione in centro a Catania | sei minorenni colpiti da misura cautelare

In piazza Stesicoro a Catania sei minorenni sono stati raggiunti da un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni. La Polizia ha contestato loro lesioni personali pluriaggravate, con l’uso di un tirapugni, in seguito a un episodio di violenza di gruppo. I ragazzi coinvolti sono stati colpiti da misure temporanee nell’ambito di un’indagine sulla rissa.

Il provvedimento nasce dall’inchiesta sull’aggressione avvenuta nella notte del 3 gennaio 2026 nei pressi di piazza Stesicoro, nel cuore di Catania, area abitualmente frequentata da giovani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di minorenni avrebbe agito seguendo la logica del branco, prendendo di mira due coetanei e colpendoli con estrema violenza. Le due vittime hanno riportato ferite con prognosi di 41 e 10 giorni. In uno dei casi, l’aggressione ha causato la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con un concreto rischio di danni permanenti alla vista. La gravità delle lesioni ha reso necessari interventi chirurgici particolarmente delicati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

