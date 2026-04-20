Gabriele annegato in piscina a 7 anni diversi i precedenti analoghi | Sara Basso morta a 13 anni a Sperlonga

Nel pomeriggio di sabato 18 aprile si è verificata una tragedia presso l'impianto termale Vescine, dove un bambino di sette anni è morto annegato nella piscina. Si tratta di un caso che si aggiunge a precedenti simili, tra cui la morte di una ragazza di tredici anni avvenuta a Sperlonga. Al momento sono in corso le verifiche delle autorità competenti per chiarire le dinamiche dell'incidente.

La tragedia nel pomeriggio di sabato 18 aprile. Gabriele muore annegato nella piscina dell'impianto termale Vescine. Era in acqua e non è riuscito a risalire, probabilmente risucchiato da un bocchettone malfunzionante della vasca, che gli ha impedito di tornare in superficie. Siamo a Suio Terme.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Festeggiava il compleanno coi genitori: il dramma di Gabriele, annegato a 7 anni. Ipotesi omicidio e piscina sequestrataLa procura della Repubblica di Cassino, impegnata a far luce sulla drammatica morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bimbo romano di 7 anni deceduto... Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corsoUna tragica vicenda ha scosso Suio Terme, una località del comune di Castelforte, situata nella provincia di Latina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: Niente grate di sicurezza; Gabriele morto a 7 anni nella gita alle terme per il compleanno: cosa sappiamo; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni; Bimbo annegato a Latina, il giallo dell’intervento nell’impianto. Si indaga sul ruolo del manutentore. Gabriele annegato alle terme a Latina, il legale della famiglia: «Bocchettone della piscina senza griglia»La morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, 7 anni, annegato nelle piscine di Suio Terme, potrebbe essere stata causata dalla mancanza di dispositivi di sicurezza al bocchettone di aspirazione della vasca ... roma.corriere.it Latina, bimbo annegato in piscina: tutto quello che non torna | La rabbia dei genitori: Niente grate di sicurezzaProseguono serrate le indagini sulla morte del piccolo Gabriele Petrucci, il bambino di sette anni annegato sabato 18 aprile in una delle piscine di un centro a Suio Terme, nel comune di Castelforte i ... tgcom24.mediaset.it La Prima Confessione e Festa del Perdono per i bambini della Tappa Penitenziale: Simone Angolano, Sara Basso, Giovanni Fanelli, Giulia Laddaga, Luca Macripó, Giorgia Minelli, Giulia Monteleone, Nicolò Mariella, Manuel Russo, Mattia Sampietro, Mattia S - facebook.com facebook