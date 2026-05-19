Gabriele Petrucci morto annegato in piscina gli istanti prima della tragedia | Sono alle terme che spettacolo - VIDEO

Un video mostra un bambino che si trova alle terme, sorridente e intento a divertirsi in piscina. Le immagini sono state riprese poco prima che si verificasse la tragedia. Nel filmato si vede il bambino che si immerge e gioca nell'acqua, apparentemente in tutta sicurezza. La vicenda ha avuto come esito la morte per annegamento del bambino, che si trovava in un contesto di relax e svago. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

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Istanti che vedono un normale bambino che si gode una giornata di relax alle terme, come documentato dal video inviato poi alle zie Ecco gli istanti prima che il piccolo Gabriele Petrucci di 7 anni morisse annegato in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gabriele Petrucci morto annegato in piscina, gli istanti prima della tragedia: "Sono alle terme, che spettacolo" - VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bimbo annegato in piscina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza» Sullo stesso argomento Gabriele annegato alle terme: l'ombra dei "bocchettoni killer". Ci sono 4 indagatiQuattro indagati per la morte del piccolo Gabriele, il bambino di 7 anni annegato sabato scorso in una piscina termale a Suio, nel comune di... Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. «Forse incastrato nel bocchettone»?. Aveva 7 anniUn bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. Gabriele morto a 7 anni nella piscina, il padre ai funerali: Ci sono 40 morti silenziose all'anno come la suaSi sono tenuti oggi a Roma i funerali di Gabriele Petrucci, il piccolo morto annegato a 7 anni in una piscina di Suio Terme il 18 aprile scorso. Abbiamo fatto un'indagine, ci sono 40 morti silenziose ... ilmessaggero.it Gabriele annegato alle terme a Latina, il legale della famiglia: Bocchettone della piscina senza grigliaDalle prime verifiche la morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni deceduto nelle piscine termali di Suio Terme, in provincia di Latina, potrebbe essere stata provocata dall'assenza di ... roma.corriere.it