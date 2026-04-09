Una partita difficile si è conclusa con una sconfitta di misura per la squadra contro la Real Calepina. La squadra ha mostrato impegno, ma alla fine non è riuscita a portare a casa i tre punti. La gara ha rappresentato un passo indietro rispetto alle prestazioni recenti, lasciando spazio a qualche delusione tra i tifosi. La sconfitta interrompe temporaneamente il buon momento che la squadra aveva attraversato nelle ultime uscite.

Ci sono sconfitte che fanno più male di altre, un po’ perché inaspettate e un po’ perché sembrano interrompere un percorso di crescita ben avviato. È il caso del Milan Futuro, che perde in casa della Real Calepina e torna a fare i conti con l’amaro sapore della sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi. Per i ragazzi di mister Oddo non basta una prestazione gagliarda: allo stadio comunale di Grumello del Monte finisce 1-0, identico risultato della gara di andata ma a parti inverse. La cronaca del primo tempo. Alcune novità nella formazione rossonera, con Pittarella che prende il posto dell’indisponibile Torriani in porta e soprattutto la prima convocazione in serie D per Viana Seedorf, centrocampista classe 2007 e figlio di Clarence. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, che peccato! Sconfitta di misura con la Real Calepina

Real Calepina-Milan Futuro 1-0: i ragazzi di Oddo cadono al ‘Luciano Libico’ di Grumello Del MonteIl Milan Futuro esce sconfitto dallo stadio comunale 'Luciano Libico' di Grumello del Monte nel recupero della 29ª giornata di Serie D girone B.

Serie D: la Castellanzese vince 2-1 con la Real Calepina e riaccende la speranza per la classifica.La Castellanzese ha ritrovato il sorriso in Serie D, espugnando il campo della Real Calepina con un risultato di 2-1.

ll gol di Ossola sigla la vittoria | Milan Futuro 1-0 Real Calepina | Highlights Serie D

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