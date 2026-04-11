Milan la petizione della Curva Sud | Riportiamo questo sport a una dimensione più umana e a misura di tifoso

La Curva Sud ha ripreso la raccolta firme per chiedere un calcio più equo e vicino ai tifosi. La petizione si concentra su alcuni aspetti specifici per rendere lo sport più accessibile e meno distante dalle persone che lo seguono con passione. L'iniziativa mira a coinvolgere i sostenitori e a sensibilizzare le istituzioni sulle esigenze di un calcio che rispecchi le aspettative dei tifosi.

Prima del fischio d’inizio di Milan-Torino, la Curva Sud ha esposto uno striscione chiaro: “Per un calcio più giusto e popolare”. Un messaggio che accompagna la petizione lanciata nelle scorse settimane insieme ad altre tifoserie organizzate, con l’obiettivo di rimettere il tifoso al centro del sistema. Attraverso i propri canali social, il gruppo rossonero ha spiegato le finalità dell’iniziativa: "Riportare questo sport a una dimensione più umana e a misura di tifoso". La raccolta firme prosegue sia nelle sedi dei gruppi ultras sia allo stadio nei giorni di gara; per aderire è richiesto un documento d’identità. Il documento si articola su...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la petizione della Curva Sud: “Riportiamo questo sport a una dimensione più umana e a misura di tifoso” Leggi anche: Caro prezzi, la Curva Sud aderisce alla petizione “Per un calcio giusto e popolare” Milan, la Curva Sud: “Preferiamo il silenzio della dirigenza alle parole di Scaroni”Ieri sera (22 febbraio), la Curva Sud del Milan ha diffuso un comunicato contro Paolo Scaroni.