Futuro McTominay Manna incontra lo scozzese | la decisione sul rinnovo

Il futuro di Scott McTominay, centrocampista scozzese, è al centro di un incontro tra l’agente e la dirigenza del Napoli. La discussione riguarda il rinnovo del contratto del giocatore, che è diventato un punto fisso nella rosa della squadra di Antonio Conte. McTominay rappresenta uno dei protagonisti principali nel progetto tecnico, e la società sta valutando le prossime mosse per definire il suo futuro a lungo termine. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Scott McTominay è sicuramente il volto principale del Napoli di Antonio Conte. Quando si penserà al biennio del tecnico pugliese, sarà impossibile non ricordare il centrocampista scozzese. Un biennio vincente, nel quale l’ex United ha collezionato numeri da record. La volontà del direttore sportivo, e della società tutta, è quella di trattenere a lungo McTominay a Napoli. L’esito dell’incontro con Manna è stato positivo. Manna incontra McTominay: in ballo il rinnovo. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Giovanni Manna avrebbe incontrato McTominay mercoledì sera. Si è parlato di futuro, dato che il contratto dello scozzese è in scadenza nel 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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