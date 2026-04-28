Rinnovo McTominay | il Napoli accelera arriva una grande novità per lo scozzese

Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Scott McTominay prima dei Mondiali. La società sta accelerando le trattative e punta a prolungare l’accordo con l’attuale centrocampista, con un possibile aumento dell’ingaggio. La decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre le parti sono in contatto per definire i dettagli dell’intesa. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sui tempi esatti.

Scott McTominay può rinnovare con il Napoli prima dei Mondiali: De Laurentiis accelera per il prolungamento contrattuale e per l’aumento dell’ingaggio per lo scozzese. La volontà è quella di blindare uno dei migliori centrocampisti della rosa: occhio quindi alle ultime novità. McTominay e il Napoli: il rinnovo prima del Mondiale. La dirigenza partenopea non intende lasciare spazi a sorprese. Scott McTominay rappresenta il fulcro del progetto tecnico azzurro e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di agire rapidamente per consolidare questa unione. Il contratto attuale scade nel 2028, ma il club vuole trasformare quella scadenza lontana in un vincolo ancora più stretto, formalizzando l’accordo prima della prossima sessione di mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rinnovo McTominay: il Napoli accelera, arriva una grande novità per lo scozzese Notizie correlate Napoli, il dato su McTominay è clamoroso: tifosi impazziti per lo scozzeseChe i tifosi del Napoli si siano innamorati a prima vista di Scott McTominay non è più una novità. Napoli McTominay insieme fino al 2030? Lavori in corso per il rinnovo, ecco di quanto verrà aumentato lo stipendio! Ultimissime novitàNapoli McTominay insieme fino al 2030? Lavori in corso per il rinnovo, ecco di quanto verrà aumentato lo stipendio! Ultimissime novità Napoli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Secondo posto e rinnovo a McTominay: il Napoli va avanti col suo leader; Napoli, nodo McTominay: il rinnovo passa dalla corsa al secondo posto; ? FENOMENO. McTominay, il Napoli al lavoro per il rinnovo: almeno cinque azzurri guadagnano più di lui; Napoli si riparte ancora da Scott McTominay. McTominay-Napoli, patto d'amore: pronto il rinnovo a vita prima del MondialeScott McTominay centro di gravità del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare il suo numero 8 con un nuovo contratto che lo renda felice ed allontani possibili pretendenti ad u ... msn.com Rinnovo McTominay una priorità: Manna ha già un piano, i dettagliSempre più leader, sempre più decisivo. Scott McTominay si prende il Napoli anche contro la Cremonese, confermandosi uomo chiave per Conte grazie a inserimenti, intensità ... tuttonapoli.net MCTOMINAY-NAPOLI: ARRIVA UNA GRANDE NOVITÀ SUL RINNOVO I DETTAGLI QUI facebook #McTominay- @SSCNapoli, patto d'amore: pronto il rinnovo "a vita" prima del #Mondiale Il club di #DeLaurentiis e Scott avanti insieme: piano per il prolungamento del centrocampista scozzese. L'ex @ManUTD è il "centro di gravità" del Napoli: il preside x.com