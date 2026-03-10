McTominay dal ritorno in campo al rinnovo | cosa filtra sul futuro dello scozzese

Il Napoli continua a seguire con attenzione Scott McTominay, che è rimasto fuori dal campo per più di un mese a causa di un infortunio subito durante la partita contro il Genoa. Il centrocampista scozzese sta per tornare in attività, mentre si parla anche di un possibile rinnovo contrattuale. La situazione attuale riguarda principalmente le sue condizioni fisiche e i prossimi passi da intraprendere.

Il Napoli guarda con fiducia alle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è fermo da oltre un mese dopo l'infortunio rimediato nella sfida contro il Genoa, ma il suo rientro sembra ormai vicino. Nelle prossime ore il giocatore è atteso a Castel Volturno per tornare ad allenarsi in gruppo. Intanto il club azzurro starebbe già ragionando anche sul suo futuro, valutando l'ipotesi di un rinnovo di contratto per blindare il giocatore. McTominay, rientro in gruppo alle porte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, McTominay dovrebbe tornare oggi al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere gradualmente gli allenamenti con i compagni.