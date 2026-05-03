Futball Cava Ronco l' orgoglio non basta | lo Young Santarcangelo passa 3-1 e vola ai playoff

Nell’ultima giornata della stagione regolare, lo Young Santarcangelo ha sconfitto il Futball Cava Ronco Forlì con un risultato di 3-1. La partita si è svolta all’Antistadio 1, dove gli ospiti hanno ottenuto la vittoria che li ha portati direttamente ai playoff. La squadra di casa non è riuscita a reagire, lasciando così il campo con una sconfitta e il risultato finale.