Futball Cava Ronco l' orgoglio non basta | lo Young Santarcangelo passa 3-1 e vola ai playoff

Da forlitoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima giornata della stagione regolare, lo Young Santarcangelo ha sconfitto il Futball Cava Ronco Forlì con un risultato di 3-1. La partita si è svolta all’Antistadio 1, dove gli ospiti hanno ottenuto la vittoria che li ha portati direttamente ai playoff. La squadra di casa non è riuscita a reagire, lasciando così il campo con una sconfitta e il risultato finale.

Cala il sipario sulla stagione regolare all’Antistadio 1 e il verdetto premia gli ospiti. Lo Young Santarcangelo espugna il campo del Futball Cava Ronco Forlì con un netto 1-3, blindando ufficialmente l’accesso ai play-off. Per i padroni di casa, la sconfitta sancisce un ottavo posto finale che.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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