Furto di striscioni ai danni di un candidato sindaco | denunciato un uomo nel napoletano

Un uomo si è presentato presso gli uffici della Polizia di Stato nel napoletano per denunciare il furto di alcuni striscioni legati alla campagna elettorale in corso, in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Portici. L’individuo ha riferito di aver subito il furto dei materiali pubblicitari, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sugli eventuali sospetti. La Polizia ha avviato le indagini per approfondire l’accaduto.

Un uomo si è recato presso gli uffici della Polizia di Stato per denunciare il furto di alcuni striscioni inerenti alla campagna elettorale in atto, per le imminenti elezioni amministrative del Comune di Portici.I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche alle immagini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tre furti ai danni di altrettanti corrieri, torna in carcere nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoEra diventato l’incubo dei corrieri: arrestato per la terza volta nel Napoletano.

Violenza sessuale ai danni di una 59enne: due arresti nel napoletanoTempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza...

Furto di striscioni ai danni di un candidato sindaco: denunciato un uomo nel napoletanoLa polizia, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza, ha identificato e intercettato un 34enne ... napolitoday.it

Riguardo al novaflare di domenica reddit

Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna e l’appello ai ladri: Chi ha rubato i gioielli li restituiscaDopo quanto successo, con la rottura del vetro tra la teca e la sacra immagine e il furto (il bottino è ancora da quantificare e sull’accaduto sta indagando la polizia), facciamo un rinnovato impegno ... ilrestodelcarlino.it