tre furti ai danni di altrettanti corrieri torna in carcere nel napoletano

Tre furti ai danni di corrieri sono stati segnalati nel Napoletano, portando all’arresto di un uomo, già detenuto in passato, che torna in carcere. Si tratta di episodi avvenuti in rapida successione, che hanno coinvolto diverse consegne e vari soggetti. La polizia ha individuato e fermato il sospettato, confermando il suo ritorno in cella.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era diventato l’incubo dei corrieri: arrestato per la terza volta nel Napoletano. Si tratta di S. N., un 42enne di Torre Annunziata, accusato di avere rubato il portafogli ad uno spedizioniere, reo di averlo lasciato incustodito mentre stava lavorando. Ma la scoperta sconcertante fatta dai carabinieri, è stata che l’uomo era al terzo arresto per la stessa causa nel giro di pochi mesi. La prima si era verificata lo scorso primo settembre: furgone parcheggiato in strada a Sorrento in corso Italia: consegna in corso e portellone aperto. Aveva portato via alcuni beni ma era stato bloccato. Scarcerato dopo il rito direttissimo, Napoli era tornato a colpire l’11 settembre: stesso scenario, stessa strada, altro furgone, altro corriere distratto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

