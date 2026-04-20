Oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno eseguito due arresti in carcere su ordine del giudice. L’azione riguarda una vicenda di violenza sessuale ai danni di una donna di 59 anni, avvenuta nel territorio napoletano. La misura cautelare è stata disposta dal giudice in seguito alle indagini condotte dagli inquirenti. I dettagli dell’operazione e le modalità dell’episodio non sono stati ancora resi noti.

Tempo di lettura: 2 minuti In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 32enne e di una 33enne. Entrambi sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 59 anni in condizioni di grave disabilità fisica e psichica Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, hanno consentito di ricostruire...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenza sessuale ai danni di una 59enne: due arresti nel napoletano

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