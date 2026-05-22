A Xiamen si svolge una tappa della Diamond League di atletica leggera, trasmessa in diretta su Sky. Tra i partecipanti ci sono atleti italiani che affrontano i campioni olimpici in diverse discipline. La manifestazione si inserisce nel calendario primaverile di gare di alto livello, attirando l’attenzione degli appassionati. La competizione vede atleti di diverse nazionalità confrontarsi in varie specialità, con eventi che si svolgono in un’atmosfera di grande attesa e spettacolo.

Con la primavera nel pieno del suo splendore, torna protagonista l’atletica leggera di altissimo livello. Dopo l’avvio stagionale di Shanghai, dove Mattia Furlani ha conquistato la sua prima vittoria del 2026, la Diamond League fa tappa in Cina per il secondo appuntamento dell’anno. Sky conferma la propria copertura completa del prestigioso circuito internazionale, portando le emozioni delle gare più spettacolari direttamente nei salotti degli appassionati italiani. Vediamo i dettagli di questo nuovo appuntamento. Diamond League a Xiamen: sabato 23 maggio in diretta su Sky Sport. Il meeting di Xiamen si disputa sabato 23 maggio alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, disponibile anche in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Furlani e Fabbri sfidano i campioni olimpici: Diamond League a Xiamen in diretta su Sky

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