Violenza al pronto soccorso dell' ospedale Molinette di Torino | paziente esagitato prende a calci un infermiere e gli spacca lo sterno

Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino si è verificata un'aggressione. Un uomo di 28 anni, in stato di alterazione probabilmente causato dall'assunzione di sostanze, ha preso a calci un infermiere, colpendolo allo sterno. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e delle equipe mediche presenti in quel momento.