Violenza al pronto soccorso dell' ospedale Molinette di Torino | paziente esagitato prende a calci un infermiere e gli spacca lo sterno
Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino si è verificata un'aggressione. Un uomo di 28 anni, in stato di alterazione probabilmente causato dall'assunzione di sostanze, ha preso a calci un infermiere, colpendolo allo sterno. L'episodio ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e delle equipe mediche presenti in quel momento.
Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, una violenta aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino, dove un italiano di 28 anni, in stato di alterazione psicofisica derivante con ogni probabilità dall'assunzione di sostanze, ha colpito con un calcio al.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Como, la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell’ospedale. Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso: arrestatoComo, 28 febbraio 2026 – Un 21enne della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato venerdì...
Tubo rotto all'ospedale Molinette di Torino, allagate due sale visita del pronto soccorsoA Torino, dalle 23 del 27 marzo 2026, sono inagibili due delle sette sale visita del pronto soccorso dell’ospedale Molinette.