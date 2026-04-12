Como danneggia il portoncino di uno stabile e spacca bottiglie con un coltello in mano | fermato dalla polizia

Nella mattinata di ieri a Como, un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver causato danni a un portoncino di uno stabile e aver lanciato bottiglie rotte con un coltello in mano. L’episodio si è verificato in viale Varese, dove l’uomo ha mostrato comportamenti violenti all’interno dell’edificio, provocando danni ai vetri e creando momenti di tensione tra i presenti. La polizia è intervenuta prontamente per bloccare la scena.

Momenti di tensione nella mattinata di ieri in viale Varese a Como, dove un uomo è stato fermato dalla polizia dopo aver dato in escandescenze all’interno di uno stabile, danneggiando vetri e lanciando bottiglie.L’allarme e l’interventoIntorno alle 10 di sabato mattina, una volante è stata.🔗 Leggi su Quicomo.it In giro con un coltello e cocaina. Giovanissimo fermato dalla PoliziaLa Polizia di Stato ha denunciato, nei giorni scorsi, un giovane straniero al quale è stato contestato il reato di porto di armi o oggetti atti ad...