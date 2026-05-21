Baby violenti ad Arezzo | ordinano la cena d' asporto picchiano il rider e rubano il cibo
Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato ad Arezzo dopo aver aggredito un rider di nazionalità pakistana la sera del 7 aprile 2026. I giovani avevano ordinato una cena d'asporto, e quando il rider si è presentato, hanno iniziato a colpirlo e a sottrargli il cibo. L'episodio si è verificato nel centro della città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato i due ragazzi.
Due minorenni aretini, di 16 e 17 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di stato per lesioni aggravate dopo aver aggredito un rider di nazionalità pakistana la sera del 7 aprile 2026 ad Arezzo. I due, già noti alle forze dell'ordine per precedenti a carico, hanno ricevuto in data odierna, 21. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Rider pestato per non pagare la cena: il conto arriva dalla PoliziaAd Arezzo c’è chi ordina la cena a domicilio e chi, invece, pensa di risparmiare passando direttamente alle maniere forti.