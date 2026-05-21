Baby violenti ad Arezzo | ordinano la cena d' asporto picchiano il rider e rubano il cibo

Due minorenni di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato ad Arezzo dopo aver aggredito un rider di nazionalità pakistana la sera del 7 aprile 2026. I giovani avevano ordinato una cena d'asporto, e quando il rider si è presentato, hanno iniziato a colpirlo e a sottrargli il cibo. L'episodio si è verificato nel centro della città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato i due ragazzi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui