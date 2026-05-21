Ad Arezzo, un episodio ha visto protagonista un rider aggredito durante un tentativo di recupero del pagamento per una cena ordinata a domicilio. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato colpito senza motivo apparente, dopo aver richiesto il pagamento a un cliente. La polizia ha ricevuto la segnalazione e si è recata sul posto, avviando le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulla vicenda o sugli eventuali responsabili.

Ad Arezzo c’è chi ordina la cena a domicilio e chi, invece, pensa di risparmiare passando direttamente alle maniere forti. Una scorciatoia che però, alla fine, è costata molto più cara del prezzo della consegna. La Polizia di Stato ha denunciato due minorenni aretini, di 16 e 17 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione avvenuta la sera del 7 aprile scorso ai danni di un rider pakistano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi avevano effettuato regolarmente un ordine tramite una piattaforma di consegne a domicilio. Una volta arrivato il rider all’indirizzo concordato, però, invece di consegnare il denaro richiesto avrebbero deciso di cambiare metodo di pagamento: calci e pugni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rider pestato per non pagare la cena: il conto arriva dalla Polizia

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