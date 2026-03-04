Un incidente tra un tir e un furgone si è verificato sulla Romea, a Campagna Lupia, in provincia di Venezia. Nell’incidente è deceduta una persona e la strada è stata chiusa, causando un blocco del traffico. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ulteriori sulle cause.

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente tra un tir e un furgone lungo la Romea, a Campagna Lupia (Venezia): il bilancio è di una persona morta. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo. La strada è ora chiusa al traffico al chilometro 106,500 in entrambe le direzioni. I soccorsi Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e alle squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, per ripristinare la circolazione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Incidente tra tir e furgone sulla Romea: un morto. Strada chiusa e traffico in tilt

