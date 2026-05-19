Moto finisce contro un furgone ferito il centauro | strada chiusa al traffico

Una motocicletta si è scontrata con un furgone in via del Castellano ad Ancona, causando il ferimento di un giovane centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al ragazzo, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima di essere riaperta al traffico.

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