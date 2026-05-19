Moto finisce contro un furgone ferito il centauro | strada chiusa al traffico
Una motocicletta si è scontrata con un furgone in via del Castellano ad Ancona, causando il ferimento di un giovane centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza al ragazzo, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima di essere riaperta al traffico.
ANCONA - Una moto è finita contro un furgone in via del Castellano. Ferito il motociclista. Si tratta di un ragazzo. L’incidente è avvenuto in via del Castellano. Erano passate da poco le otto quando, per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Il motociclista è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioniPIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte...
Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro 34enne muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioniPIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte...
David perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: muore a 29 anni facebook
Tragico incidente a Varzo, perde il controllo della moto e finisce a terra: morto un uomo ift.tt/LzTDQjO ift.tt/8sKjmrL x.com
David perde il controllo della moto e finisce contro un palo della luce: muore a 29 anniCODOGNÈ (TREVISO) – Grave incidente nella serata di domenica 17 maggio 2026 in via Roma, a Codognè, in provincia di Treviso. A perdere la vita è stato Sbiha David, motociclista di 29 anni, residente a ... nordest24.it
Madre di O.C. in tribunale per un incidente mortale di e-motorcycle con investimento e fuga reddit
MUORE FOGGIANO Finisce contro un palo con la sua moto: muore 28enne foggianoUn grave incidente stradale è costato la vita a David Sbiha, 28 anni, originario di Foggia e residente a Gaiarine ... statoquotidiano.it