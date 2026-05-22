Furgone distrutto dalle fiamme a Felino il conducente esce in tempo e si salva
Un incendio ha completamente avvolto un furgone Fiat Scudo a Felino. Il conducente ha avuto il tempo di uscire dall’auto prima che le fiamme lo circondassero, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, e nessuna persona è rimasta ferita. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di spegnimento e i controlli.
Miracolato. Il conducente di un furgone si è salvato per miracolo dal suo furgone Fiat Scudo completamente avvolto dalle fiamme a Felino. È accaduto oggi pomeriggio alle 16. Il mezzo procedeva da Sala Baganza a Pilastro. Quando il conducente si è accorto delle fiamme, ha fermato il mezzo ed è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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