Furgone in fiamme sull’Autostrada A1 | il conducente si salva per un soffio

Nella notte tra sabato e domenica, un furgone frigorifero ha preso fuoco mentre percorreva l’Autostrada A1 in direzione nord, all’altezza di San Rocco al Porto. L’incendio si è sviluppato durante la marcia, creando momenti di tensione e paura tra i passanti e i conducenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono stati feriti tra i conducenti o i passeggeri coinvolti.

San Rocco al Porto (Lodi), 12 aprile 2026 – Paura nella notte tra sabato e oggi, domenica 12 aprile 2026, lungo l’ Autostrada A1 all’altezza di San Rocco al Porto, in direzione nord, dove un furgone frigorifero ha preso fuoco mentre era in movimento. L’allarme è scattato intorno alle 20.11, quando il conducente si è accorto che qualcosa non andava nel mezzo. In salvo. Resosi conto dell’anomalia, l’autista ha mantenuto la calma ed è riuscito ad accostare il veicolo nella corsia di emergenza, abbandonandolo tempestivamente prima che le fiamme si propagassero. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite e ha subito dato l’allarme ai soccorsi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furgone in fiamme sull’Autostrada A1: il conducente si salva per un soffio Leggi anche: Furgone in fiamme sull'Autostrada A1, Vigili del Fuoco in azione Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del...