Esce di strada e si schianta contro un palo | conducente liberato dalle lamiere

Stamattina, poco prima delle 7:30, a Mossa, nel goriziano, un’auto è uscita di strada ed è finita contro un cancello e un palo. L’incidente ha causato la deformazione del veicolo, intrappolando il conducente tra le lamiere. I soccorritori sono intervenuti per estrarlo, riuscendo a liberarlo dalle lamiere. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

È uscito di strada in un attimo, poi lo scontro con un cancello e un palo. È successo poco prima delle 7 e 30 di questa mattina, 11 aprile, a Mossa, nel goriziano: il conducente era rimasto imprigionato tra le lamiere dell'auto, deformate dallo schianto, da dove non riusciva a liberarsi. Sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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