Fumata bianca nell' incontro tra Governo e autotrasportatori sul caro-gasolio
Oggi a Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti del Governo e le associazioni dell’autotrasporto, focalizzato sulla crisi causata dagli aumenti dei carburanti. Al termine della riunione, è stata comunicata una fumata bianca, con una risposta positiva alle richieste avanzate dal settore. La discussione si è concentrata sulle difficoltà legate al caro-gasolio, coinvolgendo le parti coinvolte e portando a un esito che ha ricevuto commenti favorevoli da parte di alcune organizzazioni rappresentative.
Viene accolta con soddisfazione da Cna Fita Forlì-Cesena la notizia che arriva da Roma, dove il Governo e le rappresentanze dell’autotrasporto hanno avuto oggi un confronto a Palazzo Chigi sulla grave crisi determinata dagli aumenti eccezionali dei carburanti, al termine del quale Unatras, il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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