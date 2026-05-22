Fumata bianca nell' incontro tra Governo e autotrasportatori sul caro-gasolio

Oggi a Roma si è svolto un incontro tra rappresentanti del Governo e le associazioni dell’autotrasporto, focalizzato sulla crisi causata dagli aumenti dei carburanti. Al termine della riunione, è stata comunicata una fumata bianca, con una risposta positiva alle richieste avanzate dal settore. La discussione si è concentrata sulle difficoltà legate al caro-gasolio, coinvolgendo le parti coinvolte e portando a un esito che ha ricevuto commenti favorevoli da parte di alcune organizzazioni rappresentative.

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