Guerra e caro gasolio Gli autotrasportatori | Lavoriamo in perdita sciopero sul tavolo

Gli autotrasportatori sono in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio, che sta determinando perdite economiche per molte aziende del settore. Il vice presidente di un’associazione di categoria ha affermato che, sebbene lo sciopero sia considerato come ultima opzione, la situazione è talmente grave che potrebbe essere messa in atto. La crisi legata ai costi energetici sta portando il settore a un punto di crisi.

"Lo sciopero resta ‘estrema ratio’, ma il settore è allo stremo". Esordisce così, Emiliano Tomassini vice presidente Nazionale Cna Fita, in relazione alla grave crisi del settore autotrasporto legata al caro carburanti. "Come noto – spiega Tomassini – venerdì si è riunito il comitato esecutivo di Unatras, al quale per Cna Fita Nazionale ho partecipato insieme al presidente nazionale Michele Santoni e agli altri componenti Cna del Comitato". Dalla riunione è emersa la decisione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto, dando mandato all’ufficio di Presidenza Unatras di stabilire giornate e modalità attuative del blocco in base al codice di autoregolamentazione del settore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerra e caro gasolio. Gli autotrasportatori: "Lavoriamo in perdita, sciopero sul tavolo" Notizie correlate Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e GovernoTir fermi per lo sciopero, merci bloccate, scaffali dei supermercati che si svuotano e prezzi che aumentano. Leggi anche: Sciopero degli autotrasportatori in Sicilia, stop di 5 giorni contro il caro gasolio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caro petrolio, rischio nuovi rincari del carburante: incognite per aerei e autotrasporti; La guerra affonda pure i bus locali. Gasolio alle stelle, le aziende rischiano il collasso; Caro carburante, allarme per le navi: tratte a rischio, costi dei biglietti in aumento – Le ipotesi; L'allarme: sei settimane di carburante per l'Europa, allerta dall'Eia. Caro gasolio: anche in Abruzzo si va verso lo sciopero dei TirÈ l'effetto farfalla della guerra nel Golfo Persico: quello che accade lì si ripercuote qui. Anche in Abruzzo Tir pronti allo sciopero per il caro gasolio ... rete8.it Caro gasolio, ventata d’ossigeno: 760 milioni per salvare la pescaUna valanga di soldi per dare respiro ad un settore che naviga controcorrente, davanti alla prua il gasolio alle stelle, venti di guerra e la paura di non riuscire più a portare a casa il pane quotidi ... ilrestodelcarlino.it 4 di sera. . "Il gas russo serve a finanziare la guerra contro l'Ucraina" Andrea Romano a #4disera Weekend - facebook.com facebook La guerra ha accelerato la fine della teocrazia, già trasfigurata dalla graduale eclissi del ‘clero combattente’. Il potere è ora in mano alla fazione intransigente dei pasdaran. Nicola Pedde nel numero in edicola, "In trappola" x.com